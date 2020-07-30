На Сумщине всего 1 новый случай коронавируса По состоянию на 31 июля в Сумской области 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (Глуховский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 339 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Конотоп - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 151 случай заболевания (96 человек вылечились), в Сумском районе – 25 (20), г. Ахтырка - 35 (27), г. Конотоп - 28 (20), Конотопский район - 27 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 39 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 13 (1), г. Ромны – 25 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 23 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (2), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 14 (0 ).