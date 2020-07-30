Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31815

На Сумщине всего 1 новый случай коронавируса

По состоянию на 31 июля в Сумской области 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (Глуховский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 339 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, г. Конотоп - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 151 случай заболевания (96 человек вылечились), в Сумском районе – 25 (20), г. Ахтырка - 35 (27), г. Конотоп - 28 (20), Конотопский район - 27 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 39 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 13 (1), г. Ромны – 25 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 23 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (2), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 14 (0 ).

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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