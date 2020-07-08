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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46171

4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего мужчины, который открыто похитил имущество женщины.

Установлено, что 4 марта 2019 года в г. Шостка он увидел неизвестную женщину, которая вышла из магазина с пакетом. Злоумышленник пошел за ней, и когда она зашла в подъезд, забежал следом, вырвал из рук вещи и убежал. В пакете были 300 грн, документы и лекарства.

Примечательно, что преступление нападающий совершил за три дня до того, как он был осужден за кражу. Тогда он отделался условным сроком. Однако на этот раз обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ограбление Приговор суда
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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