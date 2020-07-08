4 года проведет за решеткой шосткинец, который ограбил в подъезде женщину

Установлено, что 4 марта 2019 года в г. Шостка он увидел неизвестную женщину, которая вышла из магазина с пакетом. Злоумышленник пошел за ней, и когда она зашла в подъезд, забежал следом, вырвал из рук вещи и убежал. В пакете были 300 грн, документы и лекарства.
Примечательно, что преступление нападающий совершил за три дня до того, как он был осужден за кражу. Тогда он отделался условным сроком. Однако на этот раз обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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