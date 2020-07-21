Сьогодні 140 років з дня народження художника з Сумщини Євдокима Мінюри Євдоким Петрович Мінюра народився 31 липня 1880 р. у с. Реутинці Кролевецького повіту.

Створював переважно пейзажі, портрети, жанрові картини на історичну тематику у реа­лістичному стилі. Навчався у Київському художньому училищі. Після його закінчення працював вчителем малювання в гімназіях і училищах Маріуполя та м. Ромни. З 1924 р. проживав у Харкові. Уперше його твори були показані на виставці в 1908-1909 рр. «Мир искусства». Також був представлений на виставці художників-киян у 1910 р. та Українській художній виставці у 1911-1912 рр. Мав персональну виставку 1916 р. в Маріуполі – були представлені понад 100 його робіт. У середині 20-х рр. ХХ ст. працюючи у дитбудинку створив галерею портретів своїх вихованців. Історичні мотиви передаються в таких картинах як: «Поклоніння волхвам» (1911 р.), «Князь Олег» (1911 р.), «Табір скіфів» (1933 р.), «Купало» (1952 р.), «Похід запорожців», (1952 р.), «Під Корсунем 16 травня 1648 р.» (кінець 1950-х рр.) та інші. Помер художник на 83-му році життя в Харкові. До останніх днів був активним членом Харківського обласного товариства художників. У Реутинській гімназії є музей Є. П. Мінюри.

У Краєзнавчому музеї Кролевецької міської ради вивідувачі мають змогу ознайомитися з деякими його роботами.