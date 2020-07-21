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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09145

Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкира, который обогатился на 28 тыс. грн.

28 тысяч гривен потеряла жительница Тростянетчины, прислушавшись к советам неизвестного телефонного собеседника.

Аферист действовал по давно известной схеме. Позвонив 33-летний женщине, он представился сотрудником службы безопасности одного из ведущих государственных банков. Мужчина сообщил, что с банковской карты клиентки неизвестные лица якобы пытаются снять деньги. И предложил провести несколько операций, - мол, это позволит заблокировать карточку и уберечь деньги на банковском счете от несанкционированного вмешательства.

Та согласилась на такое «предложение», и, прислушиваясь советов незнакомца, провела несколько малопонятных ей манипуляций в банковском терминале. В результате с ее счетов пропали деньги на общую сумму 28 000 гривен.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Следователи по факту обмана открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины и начали поиски афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть взвешенными и осторожными в общении с незнакомцами, кем бы те не представлялись. Особенно в тех случаях, когда речь заходит за деньги. Пользуясь доверием человека, мошенники выведывают коды доступа к чужим банковским счетам и за считанные минуты опустошают их. Будьте внимательны, и в случае подобных звонков немедленно кладите трубку. А все вопросы по своим счетам решайте исключительно в ближайшем филиале своего банка, а не по телефону, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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