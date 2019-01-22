В Сумском облсовете исчезла еще одна фракция Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского областного совета было объявлено о ликивдации фракции Радикальной партии.

Такое сообщение зачитал глава облсовета Владимир Токарь. Напомним: изначально в облсовете было 8 фракций. За 5 лет исчезли уже три фракции – «Свобода», «Оппозиционный блок» и теперь РПЛ. Остались «Батькивщина», «Відродження», «Европейская солидарность», «Воля народа», «УКРОП».