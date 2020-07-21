В Сумах составили два протокола на водителей, не пропустивших «скорую» С 29 июля по 31 июля на территории Украины проходит комплекс профилактических мероприятий «Внимание! Спецсигнал!».

Цель мероприятия - напомнить участникам дорожного движения о необходимости предоставления преимущества в движении спецтранспорта с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Сумские патрульные полицейские вместе с бригадой медиков проехали по улицам областного центра и проверили, как реагируют водители на включенные проблесковые маячки и сирены спецтранспорта.

Почти все водители с уважением относились к автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался с включенными спецсигналами и оперативно предоставляли свободный проезд спецтранспорта. Однако, к сожалению, не все придерживаются важного правила. Всего патрульные составили 2 админматериала на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Напоминаем, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность - штраф в сумме 510 гривен (ч. 3 ст. 122 КУоАП).