В Сумском облсовете хотят потратить 100 тыс. грн на первого зама Сегодня, 31 июля, на заседание сессии Сумского облсовета выносится проект решения о назначении первого замглавы Сумского облсовета.

Спустя 15 месяцев после смерти первого замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля вдруг решили выбрать нового чиновника. На это кресло претендует депутат облсовета от группы «Оппозиционная платформа – За жизнь», бывший регионал Александр Стрельченко.

Депутат Наталья Калиниченко предлагала снять этот вопрос, так как тратить около 100 тыс. грн на зарплату за три оставшиеся месяца до выборов, однако глава Владимир токарь сказал, что обещал рассмотреть этот вопрос и если депутат наберет необходимое количество голосов, то станет первым замом.