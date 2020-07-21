На Сумщине за неделю 11 медиков заболели COVID-19 Об этом сегодня, 31 июля, на брифинге в Сумской ОГА сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Об этом сегодня, 31 июля, на брифинге в Сумской ОГА сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.