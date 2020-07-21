Губернатор Сумщины обратился к жителям области по вопросу коронавируса Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с врачами обратился к жителям области с просьбой соблюдать карантинного режима.

«Как мы видим, на Сумщине ежедневно регистрируется по 13-15 новых случаев почти в каждом районе и городе Сумы. На сегодня имеем вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в Середина-Будском и Недригайловском районах. Это свидетельствует о несоблюдении населением области противоэпидемических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции: это игнорирование ношение масок в местах массового скопления людей, посещение учреждений отдыха, пляжей, курортов», - отметил Роман Грищенко.

По его словам, COVID-19 - это вызов не только для Сумщины и Украины, но и мира. И сегодня наша страна находится в адаптивном карантине, который Правительство продлило до 31 августа.

С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах - районах, устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Поэтому, учитывая уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц, будут применяться соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

«На сегодняшний день Сумская область только по одному из четырех целевых показателей, а именно по динамике, которая составляет 66%, может оказаться в «красной зоне». Другие показатели у нас пока в порядке, - говорил Роман Грищенко. - Поэтому я призываю население области осознавать, быть дисциплинированными и соблюдать правила безопасности по предотвращению коронавирусной инфекции. Впереди еще месяц лета - отдыха, каникул, отпусков. Я не хочу, чтобы этот месяц был для нас трагедией, ведь мы видим, что количество заражений коронавируса, как в Украине, так и на Сумщине, растет».

Чиновник, который сам постоянно попадается в публичных местах без макси (а если в маске, то носит ее направильно - смотрите фото), призвал жителей области соблюдать все карантинные ограничения для того, чтобы через месяц наши ученики спокойно могли пойти в школу, а взрослые продолжали работать.

Справка

По состоянию на 9.00 31.07.2020 в области зафиксировано 485 официально подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекции, по Украине - 68794 случая.