На Сумщине полицейские разоблачили организатора наркопритона Как установили сотрудники Великописаревского отделения полиции, 47-летний житель одного из сел района не только хранил дома наркотики, но и оказывал свое жилье приятелю для употребления опия.

В поле зрения полиции этот человек попал еще в начале лета, когда он был уличен в изготовлении и хранении опия ацетилированного. Тогда следствие собрало все доказательства и изъяло вещественные доказательства, подтверждающие эти факты. А на днях дознаватели установили факт совершения владельцем дома еще одного преступления. Выяснилось, что время от времени к нему приходил его 44-летний товарищ, и они вдвоем употребляли раствор опия.

В отношении гражданина открыто еще одно уголовное производство, на этот раз - по признакам ч.1 ст. 317 УК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.