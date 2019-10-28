В этом году футбольную площадку возле 27-й школы ремонтировать не собираются

Об этом следует из его ответа на депутатский запрос, однопартийца мэра Сум, депутата облсовета Игоря Ганненко. В нем говорится, что средств на ремонт мини-футбольного поля на территории школы № 27 в бюджете-2020 не предусмотрено. Однако говорится, что обращение депутата будет учтено при планировании бюджета на 2021 год.
В новом запросе Игорь Ганненко просит депутатов Сумского горсовета принять-таки решение о ремонте спортплощадки.
Напомним: еще в сентябре прошлого года были разговоры о ремонте площадки уже в 2020 году. Даже называлась сумма в 684 тыс. грн вместо 1,5 млн грн как прогнозировал начальник управления капитального строительства Виталий Шилов. Вол сколько обойдется ремонт в следующем году, остается только догадываться.
Что касается тротуара, который ведет к этой же школе, то мэр Сум обещает его отремонтировать с 20017 года, однако в этом году его также не будет.
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