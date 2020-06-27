У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України

Загиблому було 45 років. Служив за контрактом у 27-й Сумській реактивній артилерійській бригаді. Командував автомобільним відділенням підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 4-го реактивного артилерійського дивізіону.

Прощання з воїном відбудеться біля будинку, де він проживав (9:00, вул. Супруна, 17/1), та на плацу 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади (10:00, вул. Г. Кондратьєва, 165).

Поховають Володимира Перекрестова на Алеї Почесних громадян на Баранівському кладовищі.