У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України

Загиблому було 45 років. Служив за контрактом у 27-й Сумській реактивній артилерійській бригаді. Командував автомобільним відділенням підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 4-го реактивного артилерійського дивізіону.
Прощання з воїном відбудеться біля будинку, де він проживав (9:00, вул. Супруна, 17/1), та на плацу 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади (10:00, вул. Г. Кондратьєва, 165).
Поховають Володимира Перекрестова на Алеї Почесних громадян на Баранівському кладовищі.
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