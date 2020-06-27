Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:341032

У Сумах завтра прощатимуться зі ще одним захисником України

У Сумах, у суботу, 1 серпня, проведуть в останню путь військовослужбовця Володимира Перекрестова, який раптово помер у зоні проведення ООС.

Загиблому було 45 років. Служив за контрактом у 27-й Сумській реактивній артилерійській бригаді. Командував автомобільним відділенням підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення 4-го реактивного артилерійського дивізіону.

Прощання з воїном відбудеться біля будинку, де він проживав (9:00, вул. Супруна, 17/1), та на плацу 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади (10:00, вул. Г. Кондратьєва, 165).

Поховають Володимира Перекрестова на Алеї Почесних громадян на Баранівському кладовищі.

Общество Смерть в АТО Утрата
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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