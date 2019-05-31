В Сумах над Соборной снова повесили зонтики Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Соборной снова сделали фотозону с зонтиками.

Напомним: первый раз зонтики повесили в 2018 году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В 2019 году их вешали трижды: первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков. Третий раз их повесили перед Днем Независмости. В этом году не вешали ни разу.