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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49410

В Сумах над Соборной снова повесили зонтики

Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Соборной снова сделали фотозону с зонтиками.

Суспільне

Напомним: первый раз зонтики повесили в 2018 году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В 2019 году их вешали трижды: первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков. Третий раз их повесили перед Днем Независмости. В этом году не вешали ни разу.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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