В Сумах над Соборной снова повесили зонтики

Напомним: первый раз зонтики повесили в 2018 году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В 2019 году их вешали трижды: первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков. Третий раз их повесили перед Днем Независмости. В этом году не вешали ни разу.
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