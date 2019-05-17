Сумской облсовет не смог назначить директора «Барсы» Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского облсовета рассматривали проект решения «Об увольнении и назначении Александра Стрельченко».

Его снимали с должности директора Сумской конноспортивной школы и назначали директором областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса», конкурс на должность которого он выиграл.

Голосовали за проект решения 4 раза, но все время не хватало 1-2 голоса. Глава облсовета Владимир Токарь разнервничался и закрыл заседание, перенеся остальные вопросы, в том числе бюджетные на неопределенный срок.

Напомним: сегодня Александру Стрельченко не повезло дважды: сначала за него не проголосовали как за первого замглавы облсовета. Было за всего 25 депутатов (нужно минимум 33).

Также не прошел еще ряд кадровых вопросов: в том числе на гендиректора ОКАП «Сумыоблагролес» претендовал депутат облсовета Александр Будник, не продлили контракт с директором областной детской больницы Игорем Змыслей и др.