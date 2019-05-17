Сумской облсовет не смог назначить директора «Барсы»

Его снимали с должности директора Сумской конноспортивной школы и назначали директором областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса», конкурс на должность которого он выиграл.
Голосовали за проект решения 4 раза, но все время не хватало 1-2 голоса. Глава облсовета Владимир Токарь разнервничался и закрыл заседание, перенеся остальные вопросы, в том числе бюджетные на неопределенный срок.
Напомним: сегодня Александру Стрельченко не повезло дважды: сначала за него не проголосовали как за первого замглавы облсовета. Было за всего 25 депутатов (нужно минимум 33).
Также не прошел еще ряд кадровых вопросов: в том числе на гендиректора ОКАП «Сумыоблагролес» претендовал депутат облсовета Александр Будник, не продлили контракт с директором областной детской больницы Игорем Змыслей и др.
Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского областного совета было объявлено о ликивдации фракции Радикальной партии....
З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня. На період карантину громадян...
Сегодня, 24 января, проходит очередная сессия Сумского облсовета....
Сегодня, 26 июля, проходит сессия Сумского областного совета....
Согласно действующему законодательству Сумской областной совет пополнилась новым депутатом....