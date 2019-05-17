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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01379

Сумской облсовет не смог назначить директора «Барсы»

Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского облсовета рассматривали проект решения «Об увольнении и назначении Александра Стрельченко».

Его снимали с должности директора Сумской конноспортивной школы и назначали директором областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса», конкурс на должность которого он выиграл.

Голосовали за проект решения 4 раза, но все время не хватало 1-2 голоса. Глава облсовета Владимир Токарь разнервничался и закрыл заседание, перенеся остальные вопросы, в том числе бюджетные на неопределенный срок.

Напомним: сегодня Александру Стрельченко не повезло дважды: сначала за него не проголосовали как за первого замглавы облсовета. Было за всего 25 депутатов (нужно минимум 33).

Также не прошел еще ряд кадровых вопросов: в том числе на гендиректора ОКАП «Сумыоблагролес» претендовал депутат облсовета Александр Будник, не продлили контракт с директором областной детской больницы Игорем Змыслей и др.

Политика Сумской облсовет
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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