На Сумщине практически все больные COVID-19 лечатся за счет НСЗУ и частично за благотворительные волонтерские взносы Во время встречи с врачами глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что больницы Сумщины обеспечиваются оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 30 июля в лечебно-профилактических учреждениях области насчитывается 212 штук аппаратов искусственной вентиляции легких, 989 пульсоксиметров, 211 кислородных концентраторов, 227 мониторов пациента.

По словам исполняющего обязанности начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко, сегодня намного лучше обеспеченность медицинских учреждений области как оборудованием, так и средствами индивидуальной защиты врачей, чем в начале пандемии, в том числе и благодаря выделенным из областного бюджета 28 млн грн.

Глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления здравоохранения Ирина Троцкая сообщила, что практически все больные коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах медучреждений области, получают лечение за счет НСЗУ и частично за счет благотворительных взносов. 90-95% препаратов, и даже дорогостоящих, пациенты получают за счет бюджетных средств.

Кроме того, в областной инфекционной больнице им. З.Красовицкого даже компьютерная томография легких, которая тоже является дорогостоящей, происходит за бюджетные средства.

А директор Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский добавил, что если в марте в лаборатории центра был только один аппарат для выявления COVID-19, то сейчас таких аппаратов три. И сегодня лаборатория оборудована на уровне лучших лабораторий Европы.