На Сумщине круглосуточно будут контролировать габаритно-весовые ограничения на дорогах В Сумах прошло заседание рабочей группы по недопущению нарушений перевозчиками габаритно-весовых ограничений на автомобильных дорогах Сумской области.

«Сейчас на Сумщине реализуется проект «Большая стройка», в рамках которого строятся и ремонтируются местные дороги. Поэтому важно максимально защищать наши автодороги и беречь их от разрушения, в том числе и грузовиками», - отметил замглавы облгосадминистрации Сергей Банников. Он отметил, чтобы инспекторы Управления Укртрансбезпеки в Сумской области совместно с Нацполицией работали 24/7 для того, чтобы следить за соблюдением необходимых габаритно-весовых ограничений.

По результатам заседания рабочей группы, Сергей Банников дал поручение руководителям профильных структурных подразделений проработать вопрос об установлении дорожных знаков «Движение грузового транспорта запрещено» на определенных дорогах Сумщины чтобы избежать разрушения дорожного полотна габаритно-весовым транспортом.

Также Управлению Укртрансбезпеки в Сумской области и управлению патрульной полиции в Сумской области было поручено согласовывать места дислокации габаритно-весовых комплексов на местных автомобильных дорогах при формировании еженедельных планов совместного контроля и обеспечить мониторинг движения тяжеловесных транспортных средств на территории Сумщины.