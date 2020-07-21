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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46173

У Сумах вшанували пам'ять загиблого воїна АТО Віталія Маслянки

У Сумах відбулось вшанування пам'яті воїна АТО, заступника командира взводу 128-ої гірсько-піхотної бригади Віталія Маслянки, який чотири роки тому героїчно загинув в районі Донецького аеропорту.

Аби вшанувати світлу пам'ять істинного воїна і патріота України, на Алеї Слави зібрались рідні, друзі, бойові побратими, міські посадовці та пересічні містяни.

«Навесні 2014 року Віталій Маслянка добровольцем пішов захищати нашу країну. І ми всі розуміємо, наскільки було важко батькам, – коли два сини перебувають у зоні бойових дій і постійно ризикують своїм життям, захищаючи і роблячи так, щоб ми і наші діти жили під мирним небом. Безмежна вдячність батькам, за те що вони виховали такого сина. Вічна пам'ять Герою, вічна слава і вічний спокій…», – сказала заступниця міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ.

Слова скорботи за загиблим бойовим товаришем висловив і учасник АТО, голова Спілки ветеранів АТО Сумської області Володимир ЛАВРИК: «Віталій Іванович знаходячись у бліндажу фактично прикрив собою хлопців, які стояли за кулеметом. Знаєте, – є люди про яких говорять, – людина «з великої літери», так от Віталій Маслянка був саме такою людиною. Це стосувалось усіх його і як військового, і як громадянина України, як батька і сина. Справжній Герой, справжній чоловік».

День, коли отримала страшну звістку про смерть сина, згадала Валентина МАСЛЯНКА. Вона закликала всіх присутніх на траурному заході цінувати миті, проведені поруч зі своїми дітьми, і побажала, аби жодна мати не дізналася болю втрати своєї дитини.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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