Сумщина находится в «красной» зоне только по одному показатели заболеваемости COVID-19 Об этом рассказал замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил МАЦЮК во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области.

По его словам, сейчас в Сумской области подтверждено 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю количество лиц, у которых обнаружили инфекцию, увеличилось на 88 человек (что почти в два раза больше, чем неделей раньше - 45). Это говорит о том, что люди пренебрегают санитарными и карантинными требованиями. Поэтому коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 на Сумщине превышает рекомендуемый и составляет 7,22. Такой показатель относится к «красной» зоне.

Также Михаил Мацюк рассказал подробно о новых правилах определения в Украине «цветных» зон, которые начнут действовать с 1 августа.

«С 1 августа будет деление страны на четыре зоны - «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую». Для каждой из этих зон будут действовать различные ограничения. Самые мягкие будут в «зеленой» зоне. Там обязательным является выполнение всех правил карантина, которые уже установлены в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика», - отметил Михаил Мацюк.

По массовым мероприятиям - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства.

Что касается пересечения границы между «красной» и «зеленой» зонами, то будет ограничено движение транспорта, междугородного транспорта. Конечно в таком случае установят соответствующие посты на пересечении между «красной» и «зеленой» зонами.

Соответствующие изменения уже утверждены и опубликованы на сайте Кабинета Министров Украины в постановлении №641 от 22 июля. Постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Напомним, что по прибытии в Украину из стран «зеленой» зоны - самоизоляция или обсервация не нужны. По возвращении из стран «красной» зоны нужно пройти самоизоляцию.