Новый современный автомобиль для «скорой» приобрели в Тростянецкую горбольницу Сегодня, 31 июля, гендиректору КНП «Тростянецкий городская больница Анатолию Плахтыре вручили ключи от нового современного автомобиля скорой медицинской.

Впервые за много лет современный автомобиль скорой медицинской помощи пополнил транспортный парк больницы. Его приобретено по инициативе городского головы Юрия Бовы, который на одной из встреч с народным депутатом Николаем Задорожним в Тростянецкой райгосадминистрации предложил государственные депутатские средства на социально-экономическое развитие региона направить именно на эти цели.

На торжествах по случаю этого замечательного события городской голова Юрий Бова выразил искреннюю благодарность Николаю Задорожнему от имени всех жителей громады за поддержку его инициативы и плодотворное сотрудничество.

Кроме государственной субвенции - 875 тыс. грн, средства на приобретение медицинского транспорта выделили Тростянецкая городская громада - 138 тыс. грн, Боромлянская сельская громада - 100 тыс. грн. В бюджете Тростянецкой ОТГ также предусмотрено 240 тыс. грн на оснащение автомобиля необходимым медицинским оборудованием.

Николай Задорожний сообщил, что также выделены средства государственной депутатской субвенции на приобретение современного операционного стола в Тростянецкую больницу.