На следующей неделе обещают открыть обновленный мост в Климентово Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил, что на следующей неделе, ориентировочно 4 августа, после длительной реконструкции будет сдан в эксплуатацию мостовой переход на автомобильной дороге Н-12 Сумы – Полтава.

«Этот объект уже справедливо стали называть долгостроем. И только достаточное финансирование, а именно выделенные из государственного бюджета средства в сумме 68 млн гривен, позволило нам завершить этот мост», - отметил Роман Грищенко. - Как и обещали, в первых числах августа мы его открываем». По словам народного депутата Украины Михаила Ананченко, на открытие моста планируется приезд главы «Укравтодора» Александра Кубракова.