На следующей неделе обещают открыть обновленный мост в Климентово

«Этот объект уже справедливо стали называть долгостроем. И только достаточное финансирование, а именно выделенные из государственного бюджета средства в сумме 68 млн гривен, позволило нам завершить этот мост», - отметил Роман Грищенко. - Как и обещали, в первых числах августа мы его открываем».
По словам народного депутата Украины Михаила Ананченко, на открытие моста планируется приезд главы «Укравтодора» Александра Кубракова.
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