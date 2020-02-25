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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06389

На следующей неделе обещают открыть обновленный мост в Климентово

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил, что на следующей неделе, ориентировочно 4 августа, после длительной реконструкции будет сдан в эксплуатацию мостовой переход на автомобильной дороге Н-12 Сумы – Полтава.

«Этот объект уже справедливо стали называть долгостроем. И только достаточное финансирование, а именно выделенные из государственного бюджета средства в сумме 68 млн гривен, позволило нам завершить этот мост», - отметил Роман Грищенко. - Как и обещали, в первых числах августа мы его открываем».

По словам народного депутата Украины Михаила Ананченко, на открытие моста планируется приезд главы «Укравтодора» Александра Кубракова.

Общество Климентово Ремонт моста
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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