Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом Сегодня, 31 июля, в 2:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на проезде Короленко в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что в сарае горели межкомнатные двери, потолок и пол на незначительной площади, а также личные вещи. Существовала угроза для расположенного вплотную жилого дома.

Уже в 2:28 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность распространения огня на весь сарай и переброски пламени на дом. А в 2:57 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.