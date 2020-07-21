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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46206

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом

Сегодня, 31 июля, в 2:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на проезде Короленко в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что в сарае горели межкомнатные двери, потолок и пол на незначительной площади, а также личные вещи. Существовала угроза для расположенного вплотную жилого дома.

Уже в 2:28 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность распространения огня на весь сарай и переброски пламени на дом. А в 2:57 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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