Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что в сарае горели межкомнатные двери, потолок и пол на незначительной площади, а также личные вещи. Существовала угроза для расположенного вплотную жилого дома.
Уже в 2:28 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность распространения огня на весь сарай и переброски пламени на дом. А в 2:57 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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