За неделю в Сумах коронавирус обнаружили у 23 человек В Сумах за неделю заболело коронавирусной инфекцией 23 человека, в т.ч. 2 ребенка.

Все чаще стали появляться случаи, когда на начальных стадиях заболевания коронавирусная инфекция никак себя не проявляет, и люди даже не догадываются, что являются носителями COVID-19, поэтому ведут себя очень спокойно. Инфекция дает о себе знать, когда у пациентов наблюдаются запоздалые тяжелые симптомы поражения легких.

С начала тестирование на ПЦР на коронавирусной инфекции в г. Сумы зарегистрировано 151 человек с положительным ПЦР исследованием. Среди них 134 взрослых и 17 детей.

Выздоровели 96 человек (28 взрослых человек и 1 ребенок закончили стационарное лечение, 67 закончили амбулаторное лечение (9 детей и 58 взрослых).

На сегодняшний день на лечении находится 55 больных: 26 человек находятся на стационарном лечении и 29 человек на амбулаторном лечении на самоизоляции.

Сейчас есть 34 человека с подозрением на корона вирусную инфекцию.

В Сумской области подтверждено 485 случаев болезни, из них 8 больных умерли. Выздоровели уже 339 пациентов.

В Украине подтверждено 69 884 случая (за сутки +1090), из них 1693 больных умерли. Выздоровели 38752 пациентов (за сутки 598). Проведения ПЦР - 1029220.