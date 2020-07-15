Губернатор Сумщины пообещал, что до конца года в области будет построено и отремонтировано более 200 км дорог

«На дороги местного значения - 867 млн гривен», - отметил Роман Грищенко.
По ремонту государственных дорог, то, по словам губернатора, сейчас выполнено работ на сумму почти 1,3 млрд гривен. В частности, на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка предусмотрено почти 1,2 млрд гривен, выполнено работ на 725 млн гривен. Продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения Р-65 Контрольно-пропускной пункт «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский – Глухов - контрольно-пропускной пункт «Екатериновка» (предусмотрено 101,7 млн гривен, выполнено работ на 94 млн гривен), дороги Вольное - Кролевец (предусмотрено 86 млн гривен, выполнено работ на 82 млн гривен), Ромны - Липовая Долина – Тростянец - Мезеновка (предусмотрено 242 млн гривен, выполнено работ на 180 млн гривен), Шостка - Ямполь (предусмотрено 150 млн гривен, выполнено работ на сумму 84 млн гривен).
Кроме того, выделены средства на ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения: контрольно-пропускной пункт «Шебекино» - Белополье – Николаевка – Лебедин - Лантратовка (отдельными участками) в сумме 100,6 млн гривен; Конотоп – Бурынь - Чумаково (отдельными участками) в сумме 50 млн гривен.
«Всего в 2020 году планируется отремонтировать 150 км государственных дорог, и 64,8 км местных. Тогда как в 2019 году было отремонтировано только 20 км государственных и 30 км местных дорог и 172 метра мостовых сооружений», - отметил Роман Грищенко.
Сегодня, 29 июля, КП «Дорремстрой» начало ремонт дороги на ул. Новоместеснкая....
Об этом главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко сообщил директор государственного предприятия «Дороги Сумщины» Сергей Бесараб....
Завершаются работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге общего пользования местного значения О191704 Воронеж - Клышки в Шосткинском районе....
Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время пресс конференции, сейчас на Сумщине строится 83 дорожных объекта....
В Лебединском районе продолжается ремонт дороги Пристайлово - Каменное - Боровенька, уже начаты работы в направлении Тростянца....