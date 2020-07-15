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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57161

Губернатор Сумщины пообещал, что до конца года в области будет построено и отремонтировано более 200 км дорог

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, на финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году в Сумской области было выделено средств в сумме более 2 млрд гривен.

«На дороги местного значения - 867 млн гривен», - отметил Роман Грищенко.

По ремонту государственных дорог, то, по словам губернатора, сейчас выполнено работ на сумму почти 1,3 млрд гривен. В частности, на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка предусмотрено почти 1,2 млрд гривен, выполнено работ на 725 млн гривен. Продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения Р-65 Контрольно-пропускной пункт «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский – Глухов - контрольно-пропускной пункт «Екатериновка» (предусмотрено 101,7 млн гривен, выполнено работ на 94 млн гривен), дороги Вольное - Кролевец (предусмотрено 86 млн гривен, выполнено работ на 82 млн гривен), Ромны - Липовая Долина – Тростянец - Мезеновка (предусмотрено 242 млн гривен, выполнено работ на 180 млн гривен), Шостка - Ямполь (предусмотрено 150 млн гривен, выполнено работ на сумму 84 млн гривен).

Кроме того, выделены средства на ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения: контрольно-пропускной пункт «Шебекино» - Белополье – Николаевка – Лебедин - Лантратовка (отдельными участками) в сумме 100,6 млн гривен; Конотоп – Бурынь - Чумаково (отдельными участками) в сумме 50 млн гривен.

«Всего в 2020 году планируется отремонтировать 150 км государственных дорог, и 64,8 км местных. Тогда как в 2019 году было отремонтировано только 20 км государственных и 30 км местных дорог и 172 метра мостовых сооружений», - отметил Роман Грищенко.

Общество Ремонт дорог
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