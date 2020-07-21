Авария на Сумщине: 4 пострадавших, 2 детей

В результате столкновения двух легковушек пострадали четверо пассажиров, в том числе - двое детей 13-ти и 8-ми лет.
Как предварительно установили работники полиции, в результате встречного столкновения двух иномарок «Опель Омега» вылетела в кювет, а «Рено Кенго» загорелась. Вызванные медики бригады «скорой помощи» госпитализировали четырех пассажиров, среди которых двое малолетних детей - девочка 13-ти лет и 8-летний мальчик.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Там же находятся и оба водителя.
Работники полиции решают вопрос об обследовании обоих мужчин на состояние алкогольного опьянения. Продолжаются предварительные проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
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