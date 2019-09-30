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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Взрыв на «Гуала Кложерс» в Сумах: начался суд над начальником службы охраны труда

В Заречном суде начали рассмотрение дела по взрыву производственного оборудования на заводе «Гуала Кложерс Украина», в результате которого шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью обвиняют начальника службы охраны труда этого завода. По словам прокурора Игоря Моисеенко, следователи не обнаружили обстоятельств, которые могли бы обременять наказание, но нашли обстоятельства, которые могли бы его смягчить. «Это искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления. Установлено, что материальный ущерб ООО «Гуала Кложерс Украина» на общую сумму 5 млн 327 тыс. 127 грн 66 коп. Возмещены 5 201 921 грн 76 коп. Имеется заявление, что никаких других материальных претензий предприятие не имеет», - рассказал прокурор.

Представитель потерпевшего Сергей Рыжов озвучил мнение, что дело преждевременно подали в суд. Его доверитель - один из травмированных работников завода - ни разу не был опрошен следователями. По его мнению, есть другие невыясненные вопросы. «Это как непосредственно само событие, произошедшее: пожар, или взрыв, или что-то другое. Экспертных исследований не было проведено. Вещественных доказательств тоже сторона обвинения не имеет. Мы можем соглашаться с признанием всякой вины и чего угодно, но должна быть доказана возможность совершения этого преступления», - говорит Рыжов.

Защитник обвиняемого Андрей Шестов просил не снимать на видео его лица. «Вопрос признания вины или непризнания - исключительно вопрос обвиняемого и его защитника. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего УПК рассматривается уголовное производство в отношении лица, которому предъявлено обвинение, и в пределах обвинительного акта», - считает Шестов.

После этого защитник обвиняемого попросил предоставить время для согласования позиции с подзащитным. Рассмотрение дела продолжат 7-го августа, пишет Суспільне.

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