Міндовкілля спільно з Google оцифрувало національний парк на Сумщині Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів за підтримки Google Україна планують оцифрувати українські усі національні парки.

Наразі користувачі можуть "відвідати" шість заповідних об’єктів: національними парками Голосіївський (Київ), Нижньодністровський (Одеська область), Нижньодніпровський (Херсонська область), Мезинський (Чернігівська область), Гетьманський (Сумська область), Нижньосульський (Полтавська область).

Як повідомили у відомстві, у рамках спільного проєкту створять колекцію цифрових панорам національних природних парків України.

"Відтепер кожен може здійснити віртуальні подорожі унікальними природними куточками України та в деталях розглянути неповторну природу нашої країни", — зазначили у міністерстві.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський зазначив, що "ідеєю проєкту є промоція унікального природного надбання ― національних парків України". Він додав, що завдяки якісним оцифровкам нацпарків компанією Google Україна, мільйони користувачів Google Карт зможуть переглядати локації та будувати маршрути для своїх майбутніх подорожей.

Міністр Міндовкілля наголосив, що проєкт має на меті стимулювати віртуальний туризм для маломобільних верств населення, пише Суспільне.