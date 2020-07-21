В ОТГ на Сумщине еще 4 случая коронавируса Сегодня, 31 июля, в Знобь-Новгородскую громаду Середина-Будского района поступили результаты тестов ПЦР на коронавирус, 4 из них положительные.

Также, в течение дня, работниками Знобь-Новгородской АОПСМ было отобрано 97 тестов, о результатах которых врач сообщит каждого лично. Просим всех оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса на территории ОТГ. Не будьте самоубийцами и не убивайте своих близких, пишут на странице ОТГ в Фейсбуке.