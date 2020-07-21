В ОТГ на Сумщине еще 4 случая коронавируса

Также, в течение дня, работниками Знобь-Новгородской АОПСМ было отобрано 97 тестов, о результатах которых врач сообщит каждого лично.
Просим всех оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса на территории ОТГ. Не будьте самоубийцами и не убивайте своих близких, пишут на странице ОТГ в Фейсбуке.
С начала августа вступит в действие разделение Украины на четыре карантинные зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» в зависимости...
В Сумах за неделю заболело коронавирусной инфекцией 23 человека, в т.ч. 2 ребенка....
Об этом рассказал замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил МАЦЮК во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной...
Во время встречи с врачами глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что больницы Сумщины обеспечиваются оборудованием для борьбы с коронавирусной...
По состоянию на 31 июля в Сумской области 485 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....