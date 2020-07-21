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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:12219

До понедельника Кролевецкая ЦРБ еще на карантине

Как сообщил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло, решение о возобновлении работы отделений, которые сейчас находятся на карантине из-за вспышки коронавирусной болезни, будет принято в понедельник.

На выходных больница еще не будет оказывать услуги населению. До сих пор проверяются контактные лица заболевших кролевчан. Большинство из около 100 подозрений уже проверены, новых случаев коронавирусной инфекции не обнаружено.

Вчера на лечение в инфекционное отделение Кролевецкой ЦРБ поступил житель Глуховского района, у которого диагностировали Covid-19. По словам главного врача, его состояние квалифицируют как средней тяжести. Также, в больнице находится пятеро больных из Кролевецкого района. Двух глуховчан выписали из больницы, одного пациента направлено на амбулаторное лечение, другой - выздоровел, пишет Сайт Кролевца.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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