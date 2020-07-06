Ушел из жизни первый директор Конотопской школы №1 29 июля перестало биться сердце человека, чье имя известно не только педагогам Конотопщины.

Ушел из жизни Лемещук Сергей Харитонович, первый директор школы №1 (с 1978 года), руководитель, чей вклад в развитие заведения чрезвычайно весомый. Добрую память о Сергее Харитоновича навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил, уважал, пишет Голос Конотопа.