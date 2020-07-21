В Сумах начался суд по делу о заказе избиение двух народных депутатов В Сумах начался суд по делу заказ избиение двух народных депутатов от «Слуги народа» Михаила Ананченко и Татьяны Рябухи.

31 июля состоялось первое заседание, на котором определили порядок рассмотрения материалов и допроса свидетелей, говорится в сюжете Суспільного.

По версии следствия, избиение организовал главный свободовец Сумщины Николай Алифанов за то, что нардепы голосовали за проект закона о продаже земель сельхозназначения.

Прокурор Андрей Жерновой зачитал обвинение, в котором указал о передаче исполнителю 23,5 тысячи гривен.

«Сообщил им о необходимости за денежное вознаграждение совершить противоправные действия в отношении народных депутатов Ананченко и Рябухи. При этом Алифанов указал, как именно заставить депутатов есть землю и обмазать их лица землей», - рассказал прокурор.

На суде Алифанов сказал, что вины не признает и даст показания на следующем заседании.

В то время, когда происходило судебное заседание, народный депутат Михаил Ананченко, избиение которого якобы заказал Николай Алифанов, встречался с главой Сумской облгосадминистрации.

Ему оставили вопрос: какое решение суда его удовлетворит и будет ли он судиться с обвиняемым для взыскания морального вреда? На этот вопрос Ананченко ответил так: «Не знал даже о том, что сейчас проходит суд над Алифановым. Я в этом деле прохожу в качестве свидетеля. Есть определенные документы, которые не дают мне возможности расширенно рассказать об этой истории, я думаю на суде буду более подробно рассказывать об этом. Гражданские иски никакие не подавал, участия в процессе не принимаю. То есть, как свидетель, действительно есть факты, которые утверждают о том, что такое намерение было».

Напомним: в декабре 2019 года на своей странице в Facebook народный депутат Михаил Ананченко разместил фото с сообщением о том, что, когда он возвращался домой на него напали двое в балаклавах.

На следующий день СБУ сообщила, что с помощью фейковой информации о нападении на нардепа, предупредила в Сумах насильственной действия в отношении народного депутата.

Николая Алифанова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: подготовка и соучастие в преступлении, и угроза или насилие в отношении государственного деятеля. По последней предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

Следующее судебное заседание назначено на 21 августа.