В Сумах несколько подростков изнасиловали 6-летнего мальчика? Сегодня, 31 июля, в районе ул. Добровольная жители перекрыли железную дорогу.

На место выехали представители правоохранительных органов. Как выяснилось, причиной данного митинга стал ужасное преступление. По словам местных жителей, группа подростков изнасиловала 6-летнего мальчика. Люди рассказывают, что обидчиков было семеро - им от 12 до 14 лет. Также сообщается, что данная группа подростков издевается над пенсионерами и занимается кражами.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб сообщил, что 25 июля в патрульную полицию действительно поступило сообщение об изнасиловании ребенка, но подробности ему неизвестны - делом занимаются в Главном управлении Национальной полиции.

Информацию о подробностях ужасного инцидента и о том, на какой стадии находится следствие, в ГУНП пообещали предоставить завтра, пишет 0542.ua.