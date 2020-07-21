На Сумщине коронавирус бьет рекорды На утро 1 августа в Сумской области подтверждено 509 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки подтверждено 24 случая. 8 человек выздоровели – всего таких 349. Умерло за все время пандемии 8 человек. Продолжают лечиться 152.

В Украине подтверждено за сутки 1172 случая – всего 71056. 16 человек умерло – всего 1709. Выздоровело 556 – всего 39308. Лечатся 30093.