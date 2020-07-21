На Сумщине коронавирус бьет рекорды

За последние сутки подтверждено 24 случая. 8 человек выздоровели – всего таких 349. Умерло за все время пандемии 8 человек. Продолжают лечиться 152.
В Украине подтверждено за сутки 1172 случая – всего 71056. 16 человек умерло – всего 1709. Выздоровело 556 – всего 39308. Лечатся 30093.
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С начала августа вступит в действие разделение Украины на четыре карантинные зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» в зависимости...
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