Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59181

На Сумщине коронавирус бьет рекорды

На утро 1 августа в Сумской области подтверждено 509 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки подтверждено 24 случая. 8 человек выздоровели – всего таких 349. Умерло за все время пандемии 8 человек. Продолжают лечиться 152.

В Украине подтверждено за сутки 1172 случая – всего 71056. 16 человек умерло – всего 1709. Выздоровело 556 – всего 39308. Лечатся 30093.

Общество Коронавирус
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С начала августа вступит в действие разделение Украины на четыре карантинные зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» в зависимости...

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Вчера 15:07

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Об этом рассказал замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил МАЦЮК во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной...

На Сумщине практически все больные COVID-19 лечатся за счет НСЗУ и частично за благотворительные волонтерские взносы
Вчера 14:14

На Сумщине практически все больные COVID-19 лечатся за счет НСЗУ и частично за благотворительные волонтерские взносы

Во время встречи с врачами глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что больницы Сумщины обеспечиваются оборудованием для борьбы с коронавирусной...

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На Сумщине коронавирус бьет рекорды
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Во время аппаратного совещания шосткинцы в режиме онлайн смогут задать вопрос мэру и чиновникам
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21.07.2020 19:55
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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