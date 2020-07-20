Сумчане сообщили в полицию об изнасиловании 6-летнего мальчика, полиция открыла дело по статье «хулиганство»

Люди жалуются на компанию подростков, которые, по их словам, совершают хулиганские действия в отношении пожилых местных жителей, пишет Отдел коммуникации полиции Сумской области.
30 июля в одном из микрорайонов города Сумы (район Добровольной – Ред.) собрались возмущенные люди. Причиной этому, по их словам, стало то, что компания местных подростков «издевается над пенсионерами, совершает кражи» и якобы изнасиловала малолетнего ребенка.
На место происшествия выехали представители руководства ГУНП в Сумской области и Сумского городского отдела полиции. После проведенных переговоров с активом собрания и опроса других участников акции, следователи полиции по заявлениям сумчан открыли уголовное производство в соответствии ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), в рамках которого начали досудебное расследование. Установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП). Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители. Также устанавливаются возможные эпизоды совершенных противоправных подростками действий и пострадавшие от них лица.
Следствие продолжается, говорится в сообщении.
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