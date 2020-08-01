На Сумщине уже 509 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 1 августа на Сумщине 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 24 человек (г. Сумы - 4, Недригайлов - 7, Недригайловский р-н - 7, Середина-Будский - 5, Ахтырка - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 349 человек, из них 10 - за минувшие сутки (г. Сумы - 5, Сумской р-н - 2, Глухов - 1, Краснополье - 1, Белопольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 155 случаев заболевания (101 человек вылечился), в Сумском районе – 25 (22), г. Ахтырка - 36 (27), г. Конотоп - 28 (20), Конотопский район - 27 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 39 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 27 (1), г. Ромны – 25 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (11), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 23 (17), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 19 (0 ).