На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто, которое произошло в результате ДТП (видео)

По предварительным данным, на трассе Сумы-Лебедин вблизи с. Даценковка столкнулись легковушки Opel Omega и Renault Kangoo.
На место вызова направили отделения дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, добровольную пожарную команду с. Бишкинь и отделение группы специальной пожарной техники на специальном аварийно-спасательном автомобиле из Сум.
Как было установлено, в результате аварии Renault загорелся, а Opel съехал в кювет и перевернулся. В 15:07 пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован. Для предотвращения возгорания осуществлена проливка водой моторного отсека Opel и смыв с проезжей части разлитого топлива. Проведение деблокировочных работ не понадобилось. Спасатели помогли врачам транспортировать пострадавших людей в медицинские спецавтомобили.
Всего на место ДТП привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 человек личного состава на 2 единицах техники.
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