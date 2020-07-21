На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто, которое произошло в результате ДТП (видео) 31 июля в 14:44 в Службу спасения «101» от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Лебединском районе.

По предварительным данным, на трассе Сумы-Лебедин вблизи с. Даценковка столкнулись легковушки Opel Omega и Renault Kangoo.

На место вызова направили отделения дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, добровольную пожарную команду с. Бишкинь и отделение группы специальной пожарной техники на специальном аварийно-спасательном автомобиле из Сум.

Как было установлено, в результате аварии Renault загорелся, а Opel съехал в кювет и перевернулся. В 15:07 пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован. Для предотвращения возгорания осуществлена проливка водой моторного отсека Opel и смыв с проезжей части разлитого топлива. Проведение деблокировочных работ не понадобилось. Спасатели помогли врачам транспортировать пострадавших людей в медицинские спецавтомобили.

Всего на место ДТП привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 человек личного состава на 2 единицах техники.