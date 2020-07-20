Полиция: изнасилования мальчика в Сумах не было

Как сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, действительно, заявление об изнасиловании ребенка в полицию поступало еще 25 июля. Сразу же ребенка обследовали, но факта проникновения не подтвердили. Как уточнили в прокуратуре Сумской области, относительно ребенка не были совершены какие-либо другие насильственные действия сексуального характера. Поэтому оснований открывать уголовное производство именно по признакам подобных преступлений в правоохранительных нет, пишет Sumy.Today.
В то же время, информация об издевательствах (но не сексуального характера) группой подростков над мальчиком, подтвердилась. В настоящее время полиция расследует уголовное производство по факту хулиганства.
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