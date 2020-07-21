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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17158

В Сумах «ГАЗель» подрезала троллейбус

Троллейбус № 153 остановил движение из-за ДТП.

Авария произошла сегодня, 1 августа, в 10:15 на остановке «ул. Генерала Морозова» на ул. Герасима Кондратьева.

По словам водителя коммунального транспорта, водитель автомобиля «ГАЗель», не придерживаясь безопасной боковой дистанции, зацепил обзорное зеркало троллейбуса и повредил кронштейн, в результате чего пошла трещина по лобовому стеклу троллейбуса. Водитель автомобиля покинул место ДТП, водитель троллейбуса вместе с начальником отдела контроля КП ожидают приезда полиции, сообщает КП "Электроавтотранс".

Право Дтп ДТП с троллейбусом
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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