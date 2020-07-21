В Сумах «ГАЗель» подрезала троллейбус

Авария произошла сегодня, 1 августа, в 10:15 на остановке «ул. Генерала Морозова» на ул. Герасима Кондратьева.
По словам водителя коммунального транспорта, водитель автомобиля «ГАЗель», не придерживаясь безопасной боковой дистанции, зацепил обзорное зеркало троллейбуса и повредил кронштейн, в результате чего пошла трещина по лобовому стеклу троллейбуса. Водитель автомобиля покинул место ДТП, водитель троллейбуса вместе с начальником отдела контроля КП ожидают приезда полиции, сообщает КП "Электроавтотранс".
31 июля в 14:44 в Службу спасения «101» от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Лебединском...
ДТП произошло сегодня, 31 июля, около 14:30 на автотрассе Сумы-Лебедин, вблизи села Доценковка....
В селе Клышки Шосткинского района 15-летний подросток за рулем мотоцикла с коляской не справился с управлением, как следствие – мототранспорт...
К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП....
Происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 3.30 утра на автотрассе Сумы-Ромны, вблизи села Камышанка Недригайловского района....