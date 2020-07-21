В Сумах «ГАЗель» подрезала троллейбус Троллейбус № 153 остановил движение из-за ДТП.

Авария произошла сегодня, 1 августа, в 10:15 на остановке «ул. Генерала Морозова» на ул. Герасима Кондратьева.

По словам водителя коммунального транспорта, водитель автомобиля «ГАЗель», не придерживаясь безопасной боковой дистанции, зацепил обзорное зеркало троллейбуса и повредил кронштейн, в результате чего пошла трещина по лобовому стеклу троллейбуса. Водитель автомобиля покинул место ДТП, водитель троллейбуса вместе с начальником отдела контроля КП ожидают приезда полиции, сообщает КП "Электроавтотранс".