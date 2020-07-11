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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31140

На Сумщине полиция ищет мак и коноплю при помощи квадрокоптеров

С 20 мая до конца сентября на Сумщине продолжается комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», в ходе которых полицейские обнаруживают посевы мака снотворного и конопли.

На сегодня правоохранители уже нашли и изъяли более пяти тысяч кустов наркосодержащих растений.

В 49 случаях «плантации» будущего опия и марихуаны ухаживали на частных приусадебных участках. Еще два посева полицейские нашли на территориях сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, были обнаружены три места произрастания дикорастущей конопли.

Для выявления наркосодержащих насаждений, расположенных в труднодоступных местах или замаскированных среди других сельскохозяйственных культур, работники полиции используют возможности беспилотных летательных аппаратов - квадрокоптеров. С начала операции осуществлено 50 таких облетов, по результатам которых выявлен факт незаконного посева конопли.

По всем фактам посева или выращивания снотворного мака и конопли в полиции открыли уголовные производства по ст. 310 Уголовного кодекса Украины и ведут досудебные расследования. На сегодня 19 лицам уже сообщено о подозрении.

Работники полиции в целом уничтожили 2613 растений снотворного мака и 2414 растений конопли.

Кроме того, в рамках операции правоохранители составили 4 административных протокола по ст. 106-1 КУоАП (Непринятие мер по обеспечению охраны посевов снотворного мака или конопли, мест их хранения и переработки) и 1 протокол по ст. 106-2 КУоАП (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли).

Полицейские призывают всех неравнодушных граждан сообщать по спецлинии «102» обо всех известных им фактах выращивания наркосодержащих растений или информацию о лицах, которые занимаются подобным «земледелием», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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