В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин Сегодня, 1 августа провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Знобь-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района.

Согласно принятого решения с 1 августа запрещается:

- пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

- перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

- самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются:

- лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

- лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;

- лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.