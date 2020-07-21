В Знобь-Новгородской ОТГ на Сумщине усилили карантин

Согласно принятого решения с 1 августа запрещается:
- пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;
- перемещение группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
- самовольно оставлять места обсервации (изоляции).
Установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются:
- лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
- лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;
- лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
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