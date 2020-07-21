На Сумщине изнасиловали 10-летнюю девочку Об этом сегодня, 1 августа, мать ребенка сообщила в Сумской городской отдел полиции.

Изнасилование было совершено в Сумском районе. В настоящее время полиция решает вопрос об открытии по данному факту уголовного производства, устанавливает обстоятельства происшествия и личность преступника. Больше информации отдел коммуникации полиции области пока не предоставляет, пишет Sumy.Today.