В роддоме Глухова умер младенец Эту информацию подтвердила медицинский директор Глуховской горбольницы Валентина Барахович.

С ее слов, когда местная жительница поступила в роды, ребенок был жив, его сердцебиение прослушивалось. Однако поскольку малыш был обвит пуповиной, решили провести операцию кесарево сечение.

На момент извлечения новорожденного из полости матки ребенок был уже мертв. Причину внутриутробной гибели определит вскрытие. Результаты будут готовы в понедельник.

Что касается матери младенчика, то это ее первые роды. На данный момент прооперированная женщина чувствует себя удовлетворительно. Будет ли она предъявлять претензии к медперсоналу по поводу смерти малыша – пока неизвестно? пишет Глухов.инфо.