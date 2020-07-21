Сумчане сняли, как мэр Сум селфится на фоне новой дороги (видео) Сегодня в Фейсбуке появилось видео, как мэр Сум Александр Лысенко фотографирует отремонтированную дорогу.

При этом на видео видно, что он выбежал из машины на светофоре, а затем быстро сел за руль. «Мэр селфится с дорогой новой», - комментирует автор видео.