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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:56383

Сумчане сняли, как мэр Сум селфится на фоне новой дороги (видео)

Сегодня в Фейсбуке появилось видео, как мэр Сум Александр Лысенко фотографирует отремонтированную дорогу.

При этом на видео видно, что он выбежал из машины на светофоре, а затем быстро сел за руль.

«Мэр селфится с дорогой новой», - комментирует автор видео.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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