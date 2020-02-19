Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:351

Сумские баскетболисты со стритбольной «бронзой»

Сегодня, 1 августа, в Каменском прошел третий этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

У мужчин играли 16 команд с востока Украины, в том числе БК «СумДУ» (Игорь Юркевичус, Игорь Стародуб, Илья Кабацюра, Сергей Старцев).

Чемпионом стала команда «Черновики», которая в напряженном финале победила «Фантазеров». Сумчане по ходу турнира проиграли обоим финалистам, в бронзовом финале обыграв «Peace Duck» 21:9.

У женщин чемпионками стал БК «Франковск», которые в финальном матче одолели «Устриц на карантине» 16:14. Женская команда «СумДУ» заняла пятое место из шести команд.

Спорт Баскетбол 3х3 БК СумГУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сезон для БК «СумДУ» завершен
13.03.2020 22:10

Сезон для БК «СумДУ» завершен

Исполком Федерации баскетбола Украины принял решение завершить чемпионаты Украины по баскетболу в Суперлиге и высшей лиге....

Харьковские «политехники» взяли реванш у сумских
01.03.2020 16:11

Харьковские «политехники» взяли реванш у сумских

1 марта в Харькове прошла повторная игра 14-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между местным БК «Политехник»...

БК «СумДУ» вырвал победу в Харькове
29.02.2020 19:49

БК «СумДУ» вырвал победу в Харькове

Сегодня, 29 февраля, сумские баскетболисты играли в Харькове против местного «Политехника»....

БК «СумДУ» - бронзовый призер третьего тура Суперлиги 3х3
26.02.2020 08:14

БК «СумДУ» - бронзовый призер третьего тура Суперлиги 3х3

25 февраля в Киеве прошел третий тур Суперлиги по баскетболу 3х3....

Сумские баскетболисты в пятерке 2-го тура Суперлиги 3х3
19.02.2020 13:46

Сумские баскетболисты в пятерке 2-го тура Суперлиги 3х3

18 февраля в Одессе состоялись матчи 2-го тура Суперлиги 3х3....

view counter

Статьи

Не положено или украдено?
Вчера 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
Вчера 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
Вчера 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.