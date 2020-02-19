Сумские баскетболисты со стритбольной «бронзой» Сегодня, 1 августа, в Каменском прошел третий этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

У мужчин играли 16 команд с востока Украины, в том числе БК «СумДУ» (Игорь Юркевичус, Игорь Стародуб, Илья Кабацюра, Сергей Старцев).

Чемпионом стала команда «Черновики», которая в напряженном финале победила «Фантазеров». Сумчане по ходу турнира проиграли обоим финалистам, в бронзовом финале обыграв «Peace Duck» 21:9.

У женщин чемпионками стал БК «Франковск», которые в финальном матче одолели «Устриц на карантине» 16:14. Женская команда «СумДУ» заняла пятое место из шести команд.