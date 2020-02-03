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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Руководитель аппарата Сумской ОГА женился на чиновнице из мэрии

В субботу, 1 августа, состоялась свадьба руководителя аппарата Сумской ОГА Игоря Кальченко.

31-летний чиновник взял себе в жены 24-летнюю сотрудницу Сумского горсовета Анастасию Островкову, которая работает главным специалистом отдела пресс-службы департамента коммуникаций и информационной политики. До мэрии она работала журналистом телекомпании «СТС».

Фото со свадьбы выложил в Фейсбуке нардеп Михаил Ананченко.

«Поздравляю Igor Kalchenko и Анастасия Островкова с созданием семьи! Будьте счастливы!», - написал он.

Политика Игорь Кальченко
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