Руководитель аппарата Сумской ОГА женился на чиновнице из мэрии

31-летний чиновник взял себе в жены 24-летнюю сотрудницу Сумского горсовета Анастасию Островкову, которая работает главным специалистом отдела пресс-службы департамента коммуникаций и информационной политики. До мэрии она работала журналистом телекомпании «СТС».
Фото со свадьбы выложил в Фейсбуке нардеп Михаил Ананченко.
«Поздравляю Igor Kalchenko и Анастасия Островкова с созданием семьи! Будьте счастливы!», - написал он.
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