Руководитель аппарата Сумской ОГА женился на чиновнице из мэрии В субботу, 1 августа, состоялась свадьба руководителя аппарата Сумской ОГА Игоря Кальченко.

31-летний чиновник взял себе в жены 24-летнюю сотрудницу Сумского горсовета Анастасию Островкову, которая работает главным специалистом отдела пресс-службы департамента коммуникаций и информационной политики. До мэрии она работала журналистом телекомпании «СТС».

Фото со свадьбы выложил в Фейсбуке нардеп Михаил Ананченко.

«Поздравляю Igor Kalchenko и Анастасия Островкова с созданием семьи! Будьте счастливы!», - написал он.