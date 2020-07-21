На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса

За субботу лабораторный центр подтвердил 20 новых случаев. Также 2 человека выздоровели – всего таких 351. За все время пандемии умерло 8 человек. Лечатся 170.
В Украине за сутки подтверждено 1112 случаев – всего 42168, 16 человек умерло – всего 1725, 235 человек вылечилось – всего 39543, болеют 30900.
По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодня, 1 августа провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Знобь-Новгородского поселкового совета Середина-Будского района....
По состоянию на 1 августа на Сумщине 509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 1 августа в Сумской области подтверждено 509 случаев коронавирусной инфекции....
Сегодня, 31 июля, в Знобь-Новгородскую громаду Середина-Будского района поступили результаты тестов ПЦР на коронавирус, 4 из них положительные....