На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса На утро 2 августа на Сумщине подтверждено 529 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За субботу лабораторный центр подтвердил 20 новых случаев. Также 2 человека выздоровели – всего таких 351. За все время пандемии умерло 8 человек. Лечатся 170.

В Украине за сутки подтверждено 1112 случаев – всего 42168, 16 человек умерло – всего 1725, 235 человек вылечилось – всего 39543, болеют 30900.