Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06417

В Сумах на Соборной водитель легковушки задним ходом наехал на пенсионера

31 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Соборной.

Предварительно, 28-летний водитель транспортного средства Dacia Sandero, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 73-летнего пешехода. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где зафиксировали телесные повреждения - ушиб правого бедра.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проводится проверка.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Сумах «ГАЗель» подрезала троллейбус
Вчера 12:17

В Сумах «ГАЗель» подрезала троллейбус

Троллейбус № 153 остановил движение из-за ДТП....

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто, которое произошло в результате ДТП (видео)
Вчера 12:00

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто, которое произошло в результате ДТП (видео)

31 июля в 14:44 в Службу спасения «101» от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Лебединском...

Авария на Сумщине: 4 пострадавших, 2 детей
31.07.2020 17:16

Авария на Сумщине: 4 пострадавших, 2 детей

ДТП произошло сегодня, 31 июля, около 14:30 на автотрассе Сумы-Лебедин, вблизи села Доценковка....

На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской
30.07.2020 20:59

На Шосткинщине 15-летний подросток перевернулся на мотоцикле с коляской

В селе Клышки Шосткинского района 15-летний подросток за рулем мотоцикла с коляской не справился с управлением, как следствие – мототранспорт...

В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП
30.07.2020 16:54

В Конотопе дали 3 года за пьяное ДТП

К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП....

Новости

На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:47
В Глухове ночью автомобиль слетел в озеро
Сегодня 11:17
У Сумах відбувся другий спортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 10:22
Сумские патрульные нашли у водителя наркотики
Сегодня 10:10
В Сумах на Соборной водитель легковушки задним ходом наехал на пенсионера
Сегодня 10:06
В Глухове правоохранители нашли пропавшего ребенка
Сегодня 10:00
На Сумщине еще 20 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:48
Руководитель аппарата Сумской ОГА женился на чиновнице из мэрии
Сегодня 07:34
Сумские баскетболисты со стритбольной «бронзой»
Вчера 21:35
Сумская лучница рассказала о планах на Олимпиаду, поддержке государства, победах и не только
Вчера 21:00
Сумчане сняли, как мэр Сум селфится на фоне новой дороги (видео)
Вчера 20:56
В роддоме Глухова умер младенец
Вчера 20:49
view counter

Статьи

Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.