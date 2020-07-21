В Сумах на Соборной водитель легковушки задним ходом наехал на пенсионера

Предварительно, 28-летний водитель транспортного средства Dacia Sandero, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 73-летнего пешехода. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где зафиксировали телесные повреждения - ушиб правого бедра.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проводится проверка.
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