Сумские патрульные нашли у водителя наркотики

Проверяя документы, инспекторы увидели, что водитель нервничает и что-то старательно пытается скрыть в автомобиле. Полицейские попросили мужчину выйти из легковушки. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него зип-пакеты с белым и розовым порошкообразным веществом, вероятно, наркотическим, а также неизвестные таблетки. Объяснить происхождение обнаруженного он не смог.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических веществ) УК.
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