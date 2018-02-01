У Сумах відбувся другий спортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»

1 серпня на Покровській площі біля Альтанки зібралися кількадесят юних та досвідчених спортсменів та пересічних сумчан взяли участь у заходах, що передбачають організацію тренувань з тренерами, спортсменами, спортивними федераціями з метою залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом та пропагандою здорового способу життя.
Амбасадорами заходу були майстер спорту зі спортивної акробатики, тренер групових та індивідуальних занять з фітнесу Крістіна Чередник та сертифікований тренер танцювального проекту «Живи танцюючи!» ОленШкурат.
Вихованці Сумської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо» з хокею на траві провели для всіх охочих дітлахів майстер-класи та продемонстрували навички володіння клюкою під керівництвом тренерів-викладачів майстра спорту міжнародного класу Діани Тагієвої та Заслуженого тренера України Наталії Кукаріної.
Захід проводився разом з Комунальним закладом Сумської обласної ради «Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету у Сумській області.
Юний друже, в тебе є можливість спробувати себе у ролі гравця футбольної команди....
В Луцке прошла III Международная фестиваль летней сеньориаде «Спорт для всех ради здоровья»....
Впервые в Сумской области управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумской областной...
Городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» 30 марта в спортзале спорткомплекса «Авангард» проводит городские соревнования – фестиваль «Мама,...
Недавно назначенный директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков, более известный как спортсмен и журналист, сообщил в Фейсбуке,...