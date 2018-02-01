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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22248

У Сумах відбувся другий спортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»

У Сумах відбувся другий захід відкритого мультиспортивного простору в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу "Не лінуйся! Рухайся!».

1 серпня на Покровській площі біля Альтанки зібралися кількадесят юних та досвідчених спортсменів та пересічних сумчан взяли участь у заходах, що передбачають організацію тренувань з тренерами, спортсменами, спортивними федераціями з метою залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою і спортом та пропагандою здорового способу життя.

Амбасадорами заходу були майстер спорту зі спортивної акробатики, тренер групових та індивідуальних занять з фітнесу Крістіна Чередник та сертифікований тренер танцювального проекту «Живи танцюючи!» ОленШкурат.

Вихованці Сумської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо» з хокею на траві провели для всіх охочих дітлахів майстер-класи та продемонстрували навички володіння клюкою під керівництвом тренерів-викладачів майстра спорту міжнародного класу Діани Тагієвої та Заслуженого тренера України Наталії Кукаріної.

Захід проводився разом з Комунальним закладом Сумської обласної ради «Спорт для всіх» та відділенням Національного олімпійського комітету у Сумській області.

Спорт Спорт для всех
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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