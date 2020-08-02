На Сумщине 529 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 2 августа на Сумщине 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 20 человек (Сумы - 5, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1, Белопольский р-н - 2, Недригайлов - 1, Недригайловский р-н - 2, Кролевец - 1, Середина-Будский р-н - 1, Ахтырка - 5).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровела 351 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (Глухов - 1, Ахтырка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 160 случаев заболевания (101 человек вылечился), в Сумском районе – 25 (22), г. Ахтырка - 41 (28), г. Конотоп - 29 (20), Конотопский район - 28 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 40 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 30 (1), г. Ромны – 25 (13), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 25 (17), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 20 (0 ).