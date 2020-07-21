Ильинская церковь в Сумах отметила 175-летие Сегодня, 2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, состоялись престольные торжества в Пророко-Ильинском церкви Сум.

Церковная община отметила 175-летие построения каменного храма. Накануне вечером митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил всенощное бдение. Богомольцы могли почтить святыни, которые по случаю юбилея прибыли в Сумы, сообщает Православная Сумщина.

В день праздника в Пророко-Ильинском храме началась божественная литургия, которую возглавили митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий и архиепископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении многочисленного духовенства Сумской и соседних епархий. Было совершено крестный ход вокруг храма, а также провозглашено многолетие. Архиереи поздравили церковную общину с праздником.

Для богомольцев и паломников был приготовлен праздничный обед.